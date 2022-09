Cinemas terão semana promocional com ingressos a R$ 10 a partir desta quinta

A partir desta quinta-feira (15), ingressos de filmes poderão ser encontrados por R$ 10 em diversas redes de cinema do país.

Essa é uma das formas de recuperar o público perdido nos últimos dois anos, durante a pandemia da Covid-19, segundo a Federação Nacional das Empresas Exibidores Cinematográficas (FENEEC), que organiza o evento.

A “Semana do Cinema” acontece até o dia 21 de setembro e tem participação das redes exibidoras Cinemark, Cinépolis, UCI e Moviecom.

A programação segue uma tendência mundial de promover o retorno das pessoas às salas de cinema.

Nos Estados Unidos, no dia 3 de setembro, o National Cinema Day vendeu ingressos a US$ 3 dólares em mais de 3 mil salas.

Na mesma data, no Reino Unido, a mesma ação promoveu sessões por £3 libras em cerca de 550 salas e, na Espanha, haverá, em outubro, a La Fiesta del Cine 2022, com ingressos à €3,50 euros.

Resposta à pandemia

O segmento de salas de exibição foi duramente afetado pela pandemia. A maioria das salas brasileiras manteve-se inativa ou operando com medidas de segurança que reduziam a capacidade por um grande período.

Segundo dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine), em 2020, o público e a renda dos cinemas caíram 77% em comparação com 2019. No ano seguinte, houve uma recuperação de 30% do público e 40% da renda, mas o resultado ainda é distante dos números do último ano no pré-pandemia.

O Brasil encerrou o primeiro ano de pandemia com 1.860 salas em funcionamento, distribuídas por 466 complexos em atividade. Esse número representa uma redução de 1.647 salas em relação aos dados contabilizados no final de 2019 – uma queda de 47% e o menor valor da série desde 2003.

Atualmente, o parque exibidor brasileiro conta com 3.249 salas – ainda 7% a menos que 2019.