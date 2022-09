Após provocação de Whindersson, Pelé Landy pede luta contra humorista

– Enfim, pensei que, como nós dois já enfrentamos o Popó, quem sabe uma luta entre a gente poderia ser interessante. Seria uma grande honra poder dividir o palco com você, um garoto comediante, que não vem da luta, mas gosta de se testar.

“Whinderson, achei muito engraçada a sua colocação, de verdade. Não é a toa que você está onde esta. Estava vendo sua historia, você é um cara humilde, gente boa. Vi que com 15 anos você já estava trabalhando e teve que mudar várias vezes de casa. Me identifiquei, não sei se você sabe que sou imigrante cubano, adotei o Brasil como meu pais e, muito jovem, também já estava trabalhando nos ringues, conquistando meu espaço no mundo das artes marciais. Graças a Deus tive meus feitos cravando meu nome na história e abri caminho para muita gente que hoje vive do esporte. Achei sua luta com o Popó fantástica, penso que você foi um guerreiro, mesmo o Popó dizendo que não quis te nocautear. Só não vi ele cair na sua frente, mas foi um lutaço. Sem falar que tive que lutar contra dois (Popó e juiz, que não abriu contagem no knockdown do Acelino e nem marcou dois golpes ilegais). O resultado provavelmente teria sido o mesmo, mas isso não justifica terem me tirado o direito da regra. Enfim, pensei que, como nós dois já enfrentamos o Popó, quem sabe uma luta entre a gente poderia ser interessante. Seria uma grande honra poder dividir o palco com você, um garoto comediante, que não vem da luta, mas gosta de se testar. Eu preciso lapidar a máquina, fazer uns ajustes e sei que sua agenda é bem apertada. Quem sabe em breve a gente poderia dar esse presente para a gente e para o publico.”