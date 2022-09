Após sair da prisão, homem mata amante da esposa e depois a faz de refém

O suspeito foi preso em flagrante pelo homicídio. Entretanto, a mulher também foi detida. A polícia investiga se ela teria planejado com o suposto amante assassinar o marido, mas o crime teria dado errado após reação da vítima, que teria desarmado o outro homem e depois o matado.

Conforme o registro policial, o crime aconteceu pouco depois da zero hora desta quinta-feira. Testemunhas disseram ter escutado pelo menos 10 tiros. Policiais foram acionados e ao chegarem no local, encontraram a vítima caída na calçada, já sem vida, com tiros na cabeça.

Segundo apurado pela reportagem, a madrasta da mulher estava do lado de fora da residência e afirmou ter recebido uma ligação da enteada, momentos antes, revelando que o companheiro, teria matado uma pessoa a tiros e que estaria trancada com o homem dentro da casa.

Para entrar na casa, os policiais precisaram pular o muro. Na garagem, a equipe encontrou capsulas de munição calibre 380. Em uma força tarefa, os militares conseguiram arrombar a porta da residência, onde encontraram o casal em um dos cômodos.