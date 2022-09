Após ter 5 filhos, mãe, de 38 anos, descobre gravidez de quadrigêmeos: “Foi assustador”

Mãe de 5 filhos, Roseni dos Santos da Silva, de 38 anos, não imaginava que iria engravidar novamente, muito menos que receberia a notícia de uma gestação de quadrigêmeos. Mas, foi exatamente isso o que aconteceu. Natural de Altamira (PA) e atualmente morando em Sinop (MT), a gestante fez seu primeiro ultrassom e, a princípio, pensava-se que ela estava grávida de gêmeos. No entanto, um segundo exame mostrou três bebês e não parou por aí!

Após sentir fortes dores de cabeça e nas costas, além de inchaço nas pernas, Roseni procurou mais vez o médico e descobriu que estava com algumas artérias do coração entupida e necessitava fazer um acompanhamento com um cardiologista. Ela também teve um quadro de pressão alta e precisou fazer mais um ultrassom e recebeu a notícia que na verdade estava esperando quatro bebês. “Eu falei: ‘não, Dr, você está enganado!’. Foi bem assustador, passei quatro dias sem dormir”, conta Roseni, em entrevista exclusiva à CRESCER.

A paraense já é mãe de Rosalina, de 22 anos, Sidney, de 17 anos, Kauã, de 15 anos, e de Isabella, de 14 anos. Antes do nascimento da sua filha caçula, Roseni relata que precisou retirar um cisto do ovário. Um ano depois, ela teve um susto sendo diagnosticada com um novo cisto e uma gravidez ectópica — que ocorre quando o óvulo fecundado se implanta fora do útero. Infelizmente, o bebê não resistiu.

Além da perda de seu bebê, a mãe teve que lidar com mais um momento difícil. Seu companheiro faleceu de covid-19. “Entrei em depressão”, ela revelou. Abalada com a situação, ela foi morar em Sinop (MT) onde conheceu seu atual parceiro e pai dos quadrigêmeos, Everton Leite da Silva, de 35 anos.

Quando descobriu que seria pai de quadrigêmeos, Everton ficou bem feliz. Segundo Roseni, ele já tem histórico de múltiplos na família. Em seu tiktok (@evertonleite278), o pai revelou a notícia para os amigos.

Agora, a família está na expectativa para a chegada dos pequenos. A gestante está com 33 semanas e só sabe que terá duas meninas, Maria Cecília e Maria Vitória e um menino, Júlio César, o outro bebê ela não sabe o sexo ainda, porém, já tem nome: ser for menino Drenno, já menina será Maria Luiza.

Para auxiliar nesse momento, Roseni está recebendo doações para arcar com os custos dos exames e medicamentos, além dos itens para os bebês como berço, fralda, alimentação e carrinho. A mãe também relata que os bebês estão mexendo bastante, porém, ainda estão bem pequenos e abaixo do peso.

Apesar do susto, a paraense conta que tem uma boa rede de apoio familiar e de amigos. E não falta muito para casa ficar cheia, a expectativa é que os bebês cheguem no dia 1º de outubro.