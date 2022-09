Após tradição de 36 anos, Galvão Bueno não estará em abertura da Copa

A saída de Galvão Bueno da Globo depois de 36 anos na emissora já causou alvoroço nos telespectadores. Entretanto, uma quebra na tradição da empresa pegou os fãs ainda mais desprevenidos: este será o primeiro ano em que o narrador não estará no jogo ou na cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar.

A presença de Galvão sempre foi certa durante as décadas na emissora. Dessa vez, segundo o portal Notícias da TV, quem deve estar à frente dos trabalhos no jogo entre Catar e Equador é o narrador Luís Roberto. A estreia de Galvão Bueno na Copa de 2022 será apenas no dia 24 de novembro, quando Brasil e Sérvia entram em campo. “Eu narro os últimos amistosos da Seleção [contra Gana e Tunísia] antes da convocação, e depois só volto a narrar a estreia do Brasil na Copa”, afirmou ele. A despedida do astro também já está sendo preparada. O programa Bem Amigos, guiado por Bueno, será exibido ao vivo pela TV Globo, depois da novela das 21h. A edição será a do dia 14 de novembro, um dia depois da final do Campeonato Brasileiro.