Aposentadoria: Milton Nascimento diz estar feliz por fazer turnê de despedida

Milton Nascimento anunciou a turnê A Última Sessão de Música para se despedir dos palcos. Após 60 anos de carreira, o artista decidiu que chegou o momento de encerrar a parte de shows e está realizando apresentações pelo Brasil e pelo mundo como forma de homenagear os fãs que o acompanharam até aqui.

“É um sentimento de que tudo está sendo feito na hora certa. Porque essa foi uma decisão tomada depois de muita reflexão entre meu filho e eu, então, é uma despedida pensada com muito carinho”, conta o cantor em entrevista ao Metrópoles.

“Me despeço dos palcos, da música jamais”, garante Milton Nascimento.

Repertório

Após 43 discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, em Boston, Milton Nascimento prepara uma apresentação especial para o público brasiliense, nesta quinta-feira (15/9), na Arena BRB Nilson Nelson. A estimativa é de 1h50 de show e sucessos como Ponta de Areia, Travessia e Nos Bailes da Vida estão confirmados no setlist.

“Esse show foi todo pensado pelo meu filho, Augusto, que foi quem dirigiu esse projeto. E ele fez uma espécie de roteiro sentimental de cada fase da minha carreira. E praticamente todo os meus discos estão representados nessa turnê”, explica o artista.

Aposentadoria

Com 80 anos de idade, o cantor acredita que é o momento ideal para deixar os palcos. Vivendo a vida artística desde os 13 anos de idade, com rotina extensa de shows, gravações e compromissos relacionados à música, a despedida é um momento também de gratidão.

“Posso dizer que sou muito feliz com tudo que conquistei em todos esses anos. Não me arrependo de nada, e agradeço pelas muitas experiências que a vida me deu. Aos fãs, muito obrigado por tornarem minha vida tão linda”, celebra Milton Nascimento.

A turnê vem sendo aclamada por todos os locais em que passa. Veja como foi a reação do público em Salvador, na Bahia, após a realização do show no último fim de semana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milton Nascimento (@miltonbitucanascimento)

Milton Nascimento – Última Sessão de Música

15 de setembro de 2022 (quinta-feira), no Ginásio Nilson Nelson, às 21h. Ingressos: R$ 100 (meia-entrada, superior), R$ 200 (meia-entrada, cadeira anel), R$ 350 (meia-entrada, cadeira gold), R$ 450 (meia-entrada, cadeira premium), à venda on-line. Classificação indicativa: 14 anos