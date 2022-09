Apresentadora sofre derrame ao vivo e não consegue ler notícia; VÍDEO

Julie Chin, âncora de um telejornal em Tulsa, nos Estados Unidos, preocupou telespectadores na TV e milhares de seguidores nas redes sociais. No último sábado (3/9), a jornalista sofreu um derrame cerebral ao vivo e não conseguiu ler uma notícia no teleprompter.

Durante o noticioso, a apresentadora da rede NBC KJRH, no estado de Oklahoma, chegou a pedir desculpas ao público e admitiu não entender o que se passava. Ela começou tropeçando as palavras quando informava sobre um lançamento da Nasa.

A equipe do telejornal acionou o serviço de emergência. Minutos depois, ela foi levada às pressas para o hospital, quando descobriu que estava tendo o início de um derrame.

“Os últimos dias ainda são um mistério, mas meus médicos acreditam que tive o início de um derrame ao vivo no ar no sábado de manhã. Alguns de vocês testemunharam em primeira mão, e sinto muito pelo que aconteceu”, escreveu a jornalista em seu perfil no Facebook.

“Primeiro, perdi a visão parcial de um olho. Um pouco depois, minha mão e meu braço ficaram dormentes. Então, eu sabia que estava com um grande problema quando minha boca não falava as palavras que estavam bem na minha frente no teleprompter”, prosseguiu.

A âncora disse que passou por uma série de testes no hospital para determinar a causa do incidente. “Neste ponto, os médicos acham que eu tive o início de um derrame, mas não um derrame completo”, explicou.

Assista ao momento em que Julie Chin sofre um derrame cerebral ao vivo:

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022