Armados, assaltantes entram em distribuidora em Sena Madureira e levam R$ 15 mil

Um assalto à mão armada foi registrado nesta terça-feira (27), na distribuidora DBV Juruá, situada na Avenida Brasil, em Sena Madureira. Segundo informações repassadas à reportagem, dois agentes armados com revólver e uma faca adentraram no estabelecimento, renderam os funcionários e roubaram vários objetos. Na ação, eles também levaram R$ 15 mil em dinheiro, quantia essa que tinha sido apurada durante o dia.

Após tomar posse do dinheiro e de aparelhos celulares, os suspeitos se evadiram do local. Logo em seguida, a Polícia Militar foi comunicada do ocorrido e mobilizou vários policiais para tentar identificar e prender os autores.

A ação da PM foi exitosa no sentido de desvendar o assalto. Durante várias horas, os policiais estiveram empenhados e conseguiram prender um e apreender um menor envolvidos no caso. Além disso, também foram recuperados alguns aparelhos celulares.

Um dos criminosos confessou à polícia que tinha a intenção de jogar os celulares dentro do presídio de Sena Madureira, por cima da muralha.

Os dois foram encaminhados para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os devidos procedimentos.