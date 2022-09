Artista acreano está na lista dos indicados ao Grammy Latino de 2022

O acreano João Donato, ícone da Música Popular Brasileira (MPB) e da Bossa Nova, é um dos artistas brasileiros indicados à 23ª edição do Grammy Latino, que acontece no próximo dia 17 de novembro, em Las Vegas (EUA). O Grammy é a maior promoção latina do mundo, com 53 categorias.

Foram incluídos na lista trabalhos lançados de 1° de junho de 2021 a 31 de maio de 2022. Além de Donato, em relação aos artistas brasileiros, a lista inclui Caetano Veloso, Marisa Monte, Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, Alceu Valença, Hamilton de Holanda e Jards Macalé. Martinho da Vila, Mateus Aleluia, Juçara Marçal, Iara Rennó e Gilsons estão entre os nomeados.

A funqueira Anitta foi indicada nas categorias “Gravação do Ano” e “Melhor Interpretação do Reggatyeon” pela música “Envolver”. Em 2016 e 2020, a brasileira foi indicada em cinco categorias. Em 2021, ficou ausente.

Quanto a João Donato, em 2010, ele ganhou o prémio latino com o álbum “Sambolero”, durante 11º Grammy Latino, realizado em Las Vegas.

Ao subir ao palco para receber o prêmio, o artista acreano, nascido em Rio Branco em 1934, emocionou-se, mal conseguiu falar, relatou o Portal Terra. Mas, quando recuperou-se, agradeceu à academia e no discurso não esqueceu a terra natal. “Sou muito grato a academia pela lembrança, e ao Acre, que é meu povo”, disse na época.