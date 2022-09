Asfalto cede e ônibus tem roda “engolida” por cratera em Rio Branco

Um ônibus que presta serviço para um candidato a deputado estadual acabou tendo a roda engolida por uma cratera na noite deste sábado (10), na rua Joaquim Macedo, no Bairro São Francisco, parte alta de Rio Branco.

Segundo informações do motorista identificado como Nailton, ele trafegava sentido bairro-centro com o ônibus de cor azul e placa MRA-4531, após deixar trabalhadores que prestam serviço para um candidato a deputado estadual do Partido dos Trabalhadores (PT). Ao entrar na rua Joaquim Macedo, o pneu dianteiro acabou afundando e o ônibus teve a roda praticamente “engolida” por uma cratera.

Conversando com populares no local, a reportagem foi informada que o bueiro em que o ônibus caiu fica no meio da rua e seria uma galeria de passagem de águas pluviais e que, após passar por uma pequena reforma de tapa buracos, o solo começou a desbarrancar inteiro, ocasionando o afundamento do asfalto.

Nailton não teve escolha a não ser acionar um guincho para poder puxar o ônibus de dentro do buraco. O fato inusitado chamou a atenção de populares e curiosos que passavam no local.

O Policiamento de Trânsito foi ao local para tentar desviar o fluxo de tráfego na área e isolou para o trabalho da perícia.