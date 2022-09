Assistência Social realiza encontro do PAIF na hortigranjeira, em Capixaba

Na tarde de ontem, Quarta-feira (31/08), a Prefeitura de Capixaba por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), realizou um encontro do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)com mulheres e crianças da Hortigranjeira, na escola municipal, Marieta Freire Rodrigues.

Na ocasião foi realizado roda de conversas com a presença de Assistente Social e Psicóloga palestrando sobre violência contra a mulher, além da presença da Coordenadora de Políticas para Mulheres, Rysa Amorim que também orientou sobre o tema. Também foi realizado atualização do CadÚnico, e aplicação de vacinas por equipe da saúde, onde ao todo foram aplicadas 21 doses de imunizantes.

Vale destacar que a Secretária de Saúde, Núbia Roque, sempre tem colocado sua equipe a disposição para realização de atendimentos intersetoriais em saúde.

A Secretária de Desenvolvimento Social de Capixaba, Rakel Vieira, destacou a importância dos encontros do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) “o objetivo é desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade. Além de incentivar a socialização e a convivência comunitária e a promoção de potencialidades, a partir das atividades realizadas em grupo,” disse.

Convivência

Durante o ano inteiro o CRAS do município oferta serviços de proteção social básica de atenção integral a família. No Centro de Referência, os cidadãos são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem fazer a inscrição no Cadastro Único para serem beneficiados com os Programas Sociais do Governo Federal, etc.