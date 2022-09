Associação traz mais de 50 pessoas do Vale do Juruá para a 15ª Parada do Orgulho LGBT em Rio Branco

Quem disse que a distância impede propósitos? Ela não impediu um grupo de mais de 50 pessoas que se deslocaram de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul até Rio Branco para participar da 15ª Parada do Orgulho LGBT, em Rio Branco, que acontece neste domingo (25).

A organização ficou aos cuidados da Associação Liberdade e Cultura, que está presente em Feijó e Tarauacá e que também contará com espaços em Cruzeiro do Sul. “Para trazer pra cá, a gente contou com ajuda de empresários, pessoas que simpatizam com a causa e com o fundo do caixa da Associação”, destacou o embaixador da associação, Marcos Suel.

De acordo com ele, esta é a primeira vez em que a caravana é montada para o evento, já que em 2020 foi feita uma tentativa, mas que não foi possível devido à pandemia de covid-19.

A Associação Liberdade e Cultura começou após o grupo saber de uma agressão de um pai contra um filho de 14 anos. Marcos e outras pessoas resgataram esse adolescente e o abrigaram, apesar de hoje reconhecerem que fizeram errado, pois o correto seria chamar o Conselho Tutelar por se tratar de um menor. Mas eles conseguiram fazer diversos trabalhos, por meio de diálogo e, depois de algum tempo, o adolescente voltou para casa, com apoio dos pais.