Atleta acreano vence no Náuas Combat e já tem lutas marcadas na Europa

Uma das atrações do último dia da ExpoJuruá, o 17º Náuas Combat, contou com várias lutas emocionantes, entre elas a de Thomas Bryan Lopes Galvão, que venceu Alisson Souza no primeiro round por finalização. O lutador tem sete lutas em seu cartel e apenas uma derrota.

Thomas é natural de Assis Brasil e iniciou no jiu-jitsu e no muay thai há 8 anos, quando tinha 17 anos de idade. Começou no jiu-jitsu com o professor José Roberto (Jacaré) como faixa branca e hoje é faixa marrom de jiu-jitsu e muay thai com o professor Renato Silva.

Hoje o atleta mora em Rio Branco e já lutou em Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Seu histórico de lutas também conta com cenários internacionais: Itália, Espanha, Inglaterra e México.

O sonho de Thomas é chegar no UFC, nada diferente dos lutadores de MMA que lutam mundo afora. “Chegar ao UFC é o sonho de todo atleta. Estamos trabalhando muito para isso e espero chegar a esse tão esperado momento”, disse.

Em janeiro de 2023, Thomas Bryan já retorna para a Europa, onde tem lutas agendadas em Paris e também na Espanha. “No Acre nós temos atletas com capacidade técnica de lutar em qualquer país. O que nós precisamos é de incentivo, de parceiros e patrocinadores que nos ajudem a conquistar ainda mais vitórias”, reforçou o atleta, que também é professor de Muay Thai credenciado pela equipe Chute Boxe.

Confira vídeo gravado no 17º Náuas Combat: