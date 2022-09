Atleta do taekwondo, acreano ganha título inédito para o Brasil

Ao lado do pai e treinador, mestre Levy Azevedo, o atleta acreano foi recebido pelos familiares com faixas e cartazes na área de desembarque do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Bryan Azevedo conquistou o título da categoria ao superar o argentino Alejo Daniel Peralta. Após de perder o primeiro round por 7 a 5, o acreano venceu os dois rounds seguintes por 15 a 2 e 5 a 3. O taekwondista também foi premiado como destaque da categoria. – Disputa no primeiro round foi difícil, conheci mais o atleta e no segundo só virei o round, só fui pra cima – disse Bryan Azevedo. – Ele se destacou bastante, conseguiu vencer a luta de virada e fez com que ele permanecesse no pan-americano de 2023. O argentino também tava disputando essa vaga para 2023 e a vaga ficou com Brasil – celebrou o mestre Levy Azevedo.

Em um dos carros do Corpo de Bombeiros, Bryan Azevedo e familiares fizeram um passeio pela cidade para celebrar a conquista.

O atleta acreano, no entanto, não vai ter muito tempo para descansar. Ele foi convocado recentemente pela seleção brasileira da modalidade para o Campeonato Pan-Americano de 2022, que será entre os dias 11 e 12 de outubro, na Colômbia.