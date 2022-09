A Expoacre Juruá está chegando ao fim. E como parte das atividades de encerramento, 150 atletas inscritos correram pelas ruas do município de Cruzeiro do Sul na 3º corrida da Expoacre Juruá, na manhã deste domingo (4). Com realização da Acre Running, os competidores participaram dos percursos de 5 e 10 km.

Veja fotos, abaixo: