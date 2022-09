Ator acusado de pedofilia faria abusador de crianças em próxima novela da Globo

O ator José Dumont que foi preso em flagrante nessa quinta-feira (15), pelo Polícia Civil do Rio de Janeiro com vídeos de pornografia infantojuvenil, estava escalado para a novela “Todas as Flores”, produção exclusiva do Globoplay, plataforma de streaming da Rede Globo que tem estreia prevista para outubro.

Segundo a enredo original da trama de João Emanuel Carneiro, o personagem de José Dumont iria explorar crianças que pedem esmola em um sinal. Ele iria exigir dinheiro dos menores para dormir no ônibus abandonado em que vive. O personagem chamado “Galo”, também atuaria como receptor no esquema de Zoe (Regina Casé).

Vale lembrar que o último trabalho de José Dumont na Rede Globo foi na novela das 18h “Nos Tempos do Imperador”, o ator fazia o papel do Coronel Eudoro. Dumont é investigado por estupro de vulnerável e pedofilia, A Rede Globo confirmou ao UOL que o ator foi retirado da trama após as denúncias, as informações são do portal Notícias da TV.

Segundo informações obtidas pelo mesmo portal de notícias, a prisão do ator José Dumont aconteceu nessa quinta-feira (15), em uma ação da Delegacia da Criança e do Adolescente. O ator veterano é investigado por supostamente ter mantido relação com um adolescente de 12 anos.

Ele teria oferecido ajuda financeira ao menor e a partir do envolvimento teria iniciado troca de beijos e carícias íntimas com o jovem. A aproximação entre o ator de 72 anos e o adolescente de 12 teriam sido registradas por câmeras de segurança. As imagens foram usadas como base para investigação policial.

Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro fizeram uma ação de busca e apreensão na casa do ator global nessa quinta. Durante a apreensão foram encontrados imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças o que motivou sua prisão em flagrante, José Dumont foi encaminhado à delegacia e se encontra a disposição da Polícia.