Ator de Riverdale é condenado à prisão perpétua por matar a mãe

O ator canadense Ryan Grantham, de 24 anos, foi condenado, na última quarta-feira (21/9), à prisão perpétua pelo assassinato da própria mãe, Barbara Waite, de 64 anos. O crime foi cometido em 2020 e provas apresentadas no tribunal revelaram detalhes brutais, como uma filmagem feita por ele momentos após a morte e um plano de assassinar, em seguida, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

A sentença foi proferida pela juíza da Suprema Corte da Columbia Britânica, Kathleen Ker, que também determinou que o réu só terá o direito de pedir liberdade condicional daqui a 14 anos.

No julgamento, provas inéditas vieram à tona. Uma das mais sérias foi a apresentação de um vídeo feito por ele momentos depois do assassinato. Na filmagem, ele mostra o corpo da mãe e diz que a matou com um tiro na parte de trás da cabeça enquanto ela tocava piano.

“Eu atirei na parte de trás da cabeça dela. Se fosse uns minutos depois, ela saberia que era eu”, disse o menino. De acordo com o ator, ele reposicionou o corpo e o deixou em uma posição que lembrava ritos espirituais e passou as horas seguintes consumindo drogas e bebidas.

No dia seguinte, ele entrou no carro dele com três armas, munições e 12 coquetéis molotov, além de equipamentos para acampamento e buscas sobre a residência do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Um dos objetivos do ator era assassinar o líder político — informação obtida em um diário encontrado no quarto do réu.

Ryan chegou a percorrer 200 quilômetros, mas voltou à Vancouver, onde morava com a mãe, e se dirigiu a uma delegacia. Ao avistar um policial, declarou: “matei a minha mãe”. Os advogados do artista sustentaram, no julgamento, que o ator lutava contra a ansiedade e a depressão e expressou o desejo de se matar e “prejudicar outros” nos meses antes do crime contra a mãe.

De acordo com o portal Deadline, Ryan está preso desde 2020, quando confessou um crime em uma delegacia de Vancouver, e participa de um programa de saúde mental desde a prisão. Agora, ele se prepara para ser transferido para uma unidade prisional definitiva destinada aos presos que já receberam sentença.

Ryan interpretou Jeffrey Augustine na quarta temporada de Riverdale, em 2019, um personagem que protagonizou um homicídio, o de Fred Andrews (Luke Perry), o que causou a mudança nos rumos da série. Ele também esteve em Diary of a Wimpy Kid, The Imaginarium of Doctor Parnassus e episódios de Supernatural e iZombie.