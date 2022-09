Atriz de ‘Pantanal’ revela ter levado mordida de jacaré e mostra cicatriz: ‘Ficou um buraco’

Bella Campos, a intérprete de Muda de “Pantanal” (Globo), revelou que teve a perna abocanhada por um jacaré do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, na última viagem que o elenco da novela das nove fez ao bioma. Tudo aconteceu quando ela tomava banho de rio num dia de folga.

— Ele abriu toda a boca (…) Era muito grande, era um “megajacaré”. Ele abocanhou a minha perna. E aqui é a parte do olho. Ele morde e vira — detalhou ela no programa “Que história é essa, Porchat?”, do GNT. — Aqui embaixo ficou um rasgo porque os dentes de baixo são mais fininhos. Então, eles rasgam no impacto. E atrás penetra real.

A atriz contou ainda que sua reação ao ser ferida foi inusitada: bateu no animal e anunciou para colegas que estavam em volta:

— Foi muito bizarro porque a gente nunca sabe como vai reagir, né? Eu gritei, eu falei: “Cara***, um jacaré me mordeu!” Foi essa a minha frase (risos) Eu saí da água e sentei. Quando olhei, tinha um buraco, real. Quando as pessoas à minha volta começaram a ver, aí acreditaram.

Bella já estava vacinada e tinha seguido um protocolo de saúde a pedido da Globo. Após o acidente, ela foi atendida por um médico que tinha tratado de cinco pacientes feridos por jacarés.