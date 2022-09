Ausência de Gladson no debate da TV Gazeta abre espaço para críticas ao Governo

No debate da TV Gazeta, desta quinta-feira (29), a ausência do governador e candidato à reeleição Gladson Cameli (PP) abriu espaço para críticas ao governo. Todos os demais candidatos lamentaram a ausência e debateram sobre a gestão atual.

O candidato David Hall (Agir) foi autorizado a participar do debate. Na primeira rodada de perguntas e respostas, todos tiveram oportunidade de falar sobre propostas, mas o assunto girou em torno dos gargalos do governo atual.

Entre os temas principais do primeiro bloco, a transparência do governo, denúncias sobre corrupção e segurança. Participam do debate também a candidata Mara Rocha (MDB), Jorge Viana (PT), Nilson Euclides (Psol), Márcio Bittar (União Brasil) e Sérgio Petecão (PSD).