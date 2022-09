Auxílio Brasil: confira quem recebe a parcela de setembro nesta terça

Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 2 vão receber a parcela do Auxílio Brasil, no valor de R$ 600, referente ao mês de setembro, nesta terça-feira (20/9).

O repasse do benefício começou a ser feito nessa segunda (19) e os beneficiários com NIS de final 1 foram os contemplados.

De acordo com o calendário do governo, o auxílio será pago até o dia 30 de setembro para os demais segurados.

Confira as datas:

Este mês, o programa de distribuição de renda contempla 20,6 milhões de famílias brasileiras — 450 mil a mais, em comparação com agosto. O repasse total para o mês é de R$ 12,4 bilhões, segundo a pasta.

Em setembro não haverá o pagamento do vale-gás, que ocorre a cada dois meses.

Têm direito ao Auxílio Brasil:

famílias em situação de extrema pobreza (que possuem renda mensal per capita de até R$ 105);

famílias em situação de pobreza (que possuem renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210); e

famílias em regra de emancipação (quando o beneficiário consegue um emprego formal, mas a renda familiar per capita não ultrapassa R$ 252).

O recurso pode ser recebido pelos mesmos meios já utilizados em pagamentos anteriores: saque por meio do cartão Auxílio Brasil, em lotéricas, ou por transferência online no aplicativo Caixa Tem.