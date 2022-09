Auxílio Brasil de 600: caixa paga parcela de R$600 nesta segunda para um novo grupo; veja quem recebe

Nesta segunda-feira (26), o Governo Federal libera mais uma rodada de pagamentos do programa Auxílio Brasil. Hoje é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 6. O dinheiro está depositado na conta poupança social digital desde as primeiras horas da manhã. Em setembro, as liberações estão acontecendo desde a última segunda-feira (18).

Os usuários com NIS final 6 não precisam se apressar para movimentar a quantia nesta segunda (26). O Ministério da Cidadania, pasta responsável pelas liberações do benefício, explica que cada cidadão tem um prazo de 120 dias, ou seja, quatro meses para realizar algum tipo de movimentação no saldo. Caso contrário, o dinheiro volta aos cofres públicos.

Isto não significa que o cidadão precisa usar todo o saldo dentro deste prazo. Segundo o Governo Federal, o cidadão pode realizar apenas uma movimentação qualquer dentro do intervalo de quatro meses, para mostrar que precisa do dinheiro. Assim, o saldo não retornará aos cofres.

O cidadão pode movimentar a quantia através do sistema do app do Caixa Tem. O aplicativo é gratuito e está disponível para download em celulares com sistemas Android ou iOS. Pela aplicação, o usuário pode pagar contas, transferir saldos, usar o cartão de débito virtual e até mesmo gerar uma espécie de código para saque.

Os cidadãos que fazem parte do programa Auxílio Brasil, também podem movimentar a quantia através do novo cartão do projeto. O Ministério da Cidadania indica que mais de 6 milhões de dispositivos estão sendo entregues desde o mês de julho. Quem ainda não recebeu o novo cartão, pode usar o dispositivo do antigo Bolsa Família.

Auxílio Brasil em setembro

Dados divulgados pelo Ministério, indicam que o Auxílio Brasil do Governo Federal bateu mais um recorde no número de beneficiários às vésperas das eleições presidenciais. Hoje, estima-se que mais de 20,65 milhões de pessoas recebam o dinheiro.

Este número representa um aumento de 450 mil usuários em relação ao que se registrou em agosto deste ano. Embora se trate de um recorde, o fato é que a expectativa interna era de que a quantidade de beneficiários subiria para além dos 800 mil novos selecionados neste mês.

Em setembro, os valores do Auxílio Brasil não mudaram. Segue valendo a regra, ainda estabelecida pela PEC dos Benefícios, que indica que todos os mais de 20 milhões de usuários devem receber sempre ao menos R$ 600 por mês.

O calendário

Como dito, os pagamentos de setembro do Auxílio Brasil tiveram início há uma semana exatamente. De lá até aqui, cinco grupos já receberam o dinheiro do benefício social este mês.

Nesta semana, outros cinco grupos também poderão receber o saldo em suas contas poupança. Abaixo, você pode conferir o detalhamento de datas das liberações do Auxílio Brasil para este mês de setembro.

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0