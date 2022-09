Auxílio Brasil passará por pente-fino e governo vai cortar benefícios

O Ministério da Cidadania informou que vai passar um pente-fino no Auxílio Brasil e, a partir deste mês, três novos perfis passarão por avaliação para garantir que ainda cumprem os requisitos do programa. Chamado de focalização, o processo deve cortar o benefício de famílias cuja renda seja superior ao limite estabelecido.

Para receber o Auxílio Brasil, as famílias devem ser consideradas em situação de pobreza ou extrema probreza, com rendimento mensal por pessoa de até R$ 210. No caso da regra da emancipação — quando algum membro consegue um emprego formal — a renda familiar não pode ultrapassar R$ 525 por mês.

Segundo a pasta, o objetivo é identificar famílias com renda declarada no Cadastro Único diferente da contida em outras bases federais. A partir da revisão cadastral, beneficiários do grupo terão o auxílio cortado caso deixem de cumprir algum requisito.

A decisão foi formalizada a partir de instrução normativa publicada este mês no Diário Oficial da União. A publicação estabelece que três públicos serão incluídos na revisão, chamados de categorias quatro, cinco e seis.

Categorias