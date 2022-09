Barrado por Bocalom em 2021, musical ‘Papai Noel Gay’ é novamente classificado em edital da FEM

A Fundação Elias Mansur (FEM) divulgou nesta terça-feira (20), a lista dos projetos avaliados pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado. Os projetos são destinados a formação, produção, circulação, intercâmbio, eventos/ações de naturezas integradas e manutenção de grupos.

São mais de 400 projetos avaliados tecnicamente, entre eles o Papai Noel Gay, que ocorre no Acre há mais de 12 anos e propõe uma apresentação musical voltado para o público LGBTQIAP+ no período natalino.

O projeto, apresentado por Anderson Cassidy de Alves Montenegro, rendeu polêmicas quando aprovado no ano passado, o primeiro da gestão do atual prefeito Tião Bocalom (PP), que se manifestou contrário à apresentação.

Em entrevistas, ele afirmou que barraria o projeto e antes de chegar até sua mesa, foi barrado pela análise de mérito. O caso acarretou uma nota do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT do Acre e o Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil para apurar uma suposta censura e crime de homofobia.

A situação chegou a ser pauta da imprensa nacional que tratou como crime de homofobia, já que o projeto apresentou critérios técnicos para aprovação.

Neste ano, o projeto foi classificado com 98 pontos e pode receber R$ 20.000,00 para sua execução. Mas ainda assim, necessita de resultado final da análise técnica.

O Projeto é uma ação, por manifestação cultural, onde o artista se apresenta performático de DRAG QUEEN, com músicas, havendo também no conjunto da apresentação à distribuição de insumos de prevenção ao HIV e outras doenças, buscando promover uma reflexão coletiva, com foco na preservação de doenças sexualmente transmissíveis, o combate às práticas discriminatórias voltadas a população LGBTQIAP+.

Na apresentação, são arrecadados alimentos não perecíveis distribuídos em cestas básicas para a população carente. Nos doze anos, 600 famílias já foram beneficiadas com a distribuição de cestas básicas.

Confira a lista dos outros projetos avaliados pela comissão técnica: