BBB 23: Luiza Brunet revela o que pensa sobre a participação de Yasmin

Yasmin Brunet já deixou claro, em algumas situações, que deseja participar da próxima edição do Big Brother Brasil. A mais recente foi durante uma participação no podcast PodDelas, canal do YouTube. Diante do desejo da modelo, Luiza Brunet revelou o que pensa sobre o desejo de sua filha.

“Sempre respeito as escolhas que ela vem fazendo, ao longo da sua trajetória como modelo, atriz e ativista. Ela é uma mulher com uma experiência enorme, uma inteligência acima da média e eu acredito que ela vai fazer uma escolha, se entrar ou não, e eu acho que tenho que respeitá-la e apoiá-la. Não tenho nenhuma restrição às escolhas que a Yasmin vai fazer”, declarou, em entrevista a Fabia Oliveira, do portal Em Off.

Ainda sobre o reality, Luiza Brunet, que possui vitiligo, falou sobre Natália Deodato, do BBB22. “A importância de uma mulher conhecida, que deixa as suas marcas aparentes, como é o caso da Natália no Big Brother, leva sempre uma pauta importante da autoaceitação, de que o vitiligo é um bordado no corpo que, muitas vezes, é bonito, reconhecido, é diferente, é único”, explicou.

“Tenho vitiligo desde quando eu tinha dois anos de idade. O vitiligo é muito discreto. Eu fiz alguns tratamentos ao longo da minha da minha vida, mas já tem bastante tempo que eu decidi entender que o vitiligo é um processo que a gente tem que aceitar, não é um defeito no corpo, não é uma doença contagiosa. É, simplesmente, uma despigmentação da pele”, completou Luiza.