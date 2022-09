BBB23: Após rumores, Boninho diz quais famosos não estarão no reality

Boninho usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para falar sobre os famosos que não estarão no “BBB23”. Ele decidiu se pronunciar após alguns nomes serem divulgados como possíveis participantes do Grupo Camarote.

Em seu perfil no Instagram, o diretor da TV Globo gravou um vídeo e desmentiu os rumores de que Yasmin Brunet, Xamã, Vitão e Isabella Santoni estão no elenco do reality show. Aliás, ele também negou que colocará casais na atração como já chegou a ser especulado.

“Entendendo as especulações do Big Brother. Xamã, mega artista, adoro ele, sou fã, mas não está no Big. Vitão… não está no Big. Yasmin [Brunet]…. não está no Big. Isabella [Santoni]… também não está no Big. Casais? Menor vontade de botar casal no Big Brother, na boa”, disse o Big Boss na gravação.

O marido de Ana Furtado, inclusive, contou que eles estão analisando as inscrições dos Pipocas, grupo composto por anônimos. “Enfim, agora a gente está colhendo, ligado no pessoal do Pipoca e a próxima parada é Salvador, fica ligado”, avisou.

Na legenda, ele ainda deixou outro recado. “Então, só pra liberar essa primeira lista. Assim quem para as próximas, pode tirar esses nomes. Que são especiais, mas não vão estar dentro da casa. Mas são artistas que respeito muito! @bbb #bbb23 #pipocanobbb Seleção Salvador vem ai!!”, afirmou.

Contudo, apesar de ter negado alguns nomes, Boninho não falou nada sobre Wanessa Camargo ser uma das participantes do “BBB23”. A cantora foi bastante citada como uma possível sister do reality após terminar seu casamento com Marcus Buaiz.

Confira o vídeo de Boninho: