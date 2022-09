BID Lab e Cubo ESG lançam capacitação em bioeconomia

Um programa de capacitação exclusivamente voltado para bioeconomia. A Amazônia, maior floresta tropical do planeta, e a Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, inspiraram a nova parceria entre o Laboratório de Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Lab) e o mais relevante hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, o Cubo Itaú, por meio de seu novo hub ESG. O foco do “BID ao Cubo – Bioeconomia” são startups em fase inicial de operação.

O BID ao Cubo – Bioeconomia selecionará 15 projetos exclusivamente das regiões Norte-Nordeste para o programa de capacitação, com prioridade para aquelas que se dedicam a soluções de descarbonização, net zero, agroflorestas e transformações socioambientais.

Durante os dois meses os escolhidos terão a oportunidade de se conectar à rede do Cubo e do BID Lab, com acesso a uma rica cadeia de mantenedores, empreendedores, parceiros e investidores, em um universo promissor para captação de recursos, fechamento de negócios e, sobretudo, ampliação de mercados.

Dentro dos cinco módulos da imersão, serão disponibilizados aos participantes workshops e mentorias com importantes figuras do ecossistema, que além de compartilhar experiências poderão auxiliar as startups na ampliação do network. Está previsto ainda um encontro presencial em Manaus na semana subsequente à fase de capacitação com experiências práticas e encontros com especialistas em negócios e sustentabilidade.

“Temos colhido bons frutos dessas iniciativas que nos deixam ainda mais próximos aos talentos do Norte e Nordeste, tanto que diversas selecionadas em edições diferentes deste programa, hoje, são membros da nossa comunidade. Essa edição voltada à bioeconomia conversa diretamente com nosso novo Hub ESG, ao lado do Itaú, que busca soluções focadas em NetZero. Estamos na expectativa de muitas conexões para tornar esses empreendedores tecnológicos protagonistas, resultando na geração de negócios”, afirma Paulo Costa, CEO do Cubo Itaú.

Morgan Doyle, representante do BID no Brasil, destaca a importância das regiões Norte e Nordeste para o trabalho do Banco. “Estamos animados por aprofundar este intercâmbio entre BID Lab e Cubo. Existem soluções muito promissoras no Norte e no Nordeste em prol de sustentabilidade e resiliência climática, inclusive como atalho para o crescimento econômico e a inclusão social – um entendimento que também expressamos na nossa agenda de apoio à recuperação econômica, a Visão 2025”, afirma. “Estamos certos de que todos se beneficiarão do crescimento de modelos baseados em bioeconomia”, finalizou.

Inscrições

As startups interessadas deverão disponibilizar ao menos um profissional pelo período de 5 horas por semana durante as cinco semanas de capacitação do programa. Na semana seguinte acontecem os encontros presenciais, durante 3 dias. E o fechamento do programa acontece com duas reuniões – distribuídas no intervalo de 15 dias para acompanhamento. As inscrições vão acontecer entre os dias 29/08 e 25/09, em https://bidaocubo.cubo.network/bioeconomia

O anúncio dos selecionados ocorrerá dia 7 de outubro e as capacitações se iniciam na semana do dia 10 de outubro. O programa terá seu encontro presencial em Manaus nos dias 16, 17 e 18 de novembro.

Sobre o Cubo Itaú

Inaugurado em setembro de 2015 pelo Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint eventures, o Cubo Itaú é o mais relevante hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, uma organização sem fins lucrativos que potencializa a conexão e a criação de negócios entre grandes empresas e startups. O Cubo Itaú está sediado na região da Vila Olímpia, em São Paulo, e, por meio de suas plataformas física e digital, contribuiu com o crescimento das mais de 300 startups curadas que fazem parte de seu portfólio e refletem mais de 20 segmentos de mercado, contemplando, assim, empreendedoras e empreendedores de todo o Brasil e de diversas regiões do mundo. O Cubo também apoia as transformações digital e cultural de corporações e tem mantenedores que representam as maiores indústrias da economia, como Itaú Unibanco, Dasa, Corteva, São Martinho, Itaú BBA, CNH Industrial, Suzano, ConectCar, iCarros, Bike Itaú, vec Itaú, Wilson Sons, Porto do Açu, Hidrovias do Brasil, Radix, Saint-Gobain, TIM, Stellantis, Jaguar Land Rover, Prudential, NTT Data Brasil, Wayra Brasil e BID Lab. Além de parceiros estratégicos, como Accenture Digital, Liga Ventures, Anjos do Brasil, Abstartups, Favela Holding, Forge 3D, entre outros. Mais informações podem ser encontradas em: https://cubo.network/.

Sobre o BID Lab

O BID Lab é o laboratório de inovação do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a principal fonte de desenvolvimento, financiamento e know-how para melhorar a vida na América Latina e no Caribe. O objetivo do BID Lab é impulsionar a inovação para a inclusão na região, mobilizando financiamento, conhecimento e conexões para co-criar soluções capazes de transformar a vida de populações vulneráveis afetadas por fatores econômicos, sociais ou ambientais. Desde 1993, o Laboratório do BID aprovou mais de US$ 2 bilhões em projetos implantados em 26 países da ALC. www.idblab.org

Sobre o BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento se dedica a melhorar vidas. Estabelecido em 1959, o BID é uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe. O BID também realiza pesquisas de ponta e fornece assessoria política, assistência técnica e treinamento a clientes dos setores público e privado em toda a região. https://www.iadb.org/pt