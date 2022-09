Big Brother Brasil: Nicole Bahls revela se vai participar ou não

Após Boninho ter revelado por que nunca convidou Nicole Bahls para participar do Big Brother Brasil, a influencer contou se toparia entrar no reality show da Globo.

“Acho que iria sim. Sou muito fã de reality e o Boninho, para mim, é o melhor diretor de reality. Acho que é uma oportunidade, não vejo como dificuldade, vejo como oportunidade na vida das pessoas”, disse ela ao ex-BBB Rodrigo Mussi, repórter do Rock in Rio para o site Gshow.

Bahls nunca escondeu o desejo de participar do programa e é conhecida por render uma série de memes na internet, mas de acordo com Boninho ela “queimou o cartucho” ao participar de A Fazenda, da Record.

“Até queria, mas ela queimou cartucho antes, participando de A Fazenda”, disse ele à revista Quem, enquanto Nicole conversava com o mesmo portal.

Apesar de ter vontade de ser uma sister, Nicole acredita que não seria uma das selecionadas para entrar no confinamento: “Mas as pessoas já me viram muito em reality, acho que eles querem ver rosto novo. O Big Brother é maravilhoso”.