Bittar, Petecão e Mara se unem contra Jorge Viana: “Não plantou uma árvore”

Os primeiros momentos do debate entre os candidatos a governador do Acre nas eleições 2022, promovido pela Rede Amazônica na noite desta terça-feira (27), foi tomado por embates contra as gestões petistas.

Marcio Bittar (União Brasil) disse que o Governo da Florestania, comandado por Jorge Viana (PT), que tenta retomar ao comando do estado, foi tomado por um arrocho nas questões ambientais que podaram o desenvolvimento do Acre.

“Não plantaram uma árvore”, disparou. De forma mais suave, Petecão (PSD) concordou com o pensamento do atraso, mas disse que em seu plano, consta propostas favoráveis ao meio ambiente de forma a aliar a sustentabilidade, proteção à floresta e o desenvolvimento do agronegócio.

Nilson Euclides (Psol), discordou das duas visões. Disse que no Governo de Tião Viana o meio ambiente foi pautado de forma a atrasar o desenvolvimento, mas a gestão atual tenta ignorar a importância da floresta e defendeu o equilíbrio.