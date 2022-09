Blog do Ton: a atuação das forças militares nas eleições do AC tem mais dados revelados

Das nove zonas acreanas, oito querem reforço das forças militares nestas eleições. O dado é da Folha. O desejo se repete por todo o país, e dentre os principais motivos alegados por esses estados, estão a polarização e questões logísticas.

O Acre vive as duas realidades: cidades isoladas e, até agora, as pesquisas apontam um embate entre Gladson Cameli e Jorge Viana. Na disputa presidencial, também existe a polarização Lula x Bolsonaro, com o atual presidente levando a vantagem por aqui.

Junto ao Acre, mais onze estados pediram o auxílio das forças militares. Dois estados ainda avaliam pedir.

Rosana Magalhães

É o nome da servidora do TRE no Acre que idealizou o e-Título, que vai desburocratizar o processo eleitoral em todo Brasil. Atitude que merece ser reconhecida e compartilhada.

Mercúrio retrógrado

Algum entusiasta da astrologia de plantão? Nos próximos dias, entramos em uma fase conhecida como mercúrio retrógrado, onde o planeta em questão faz um trânsito astrológico atípico, o que gera problemas, principalmente na área da comunicação. Estou falando desse assunto porque ele acaba em uma data curiosa: as eleições.

Eleições

O fato é que, com ou sem mercúrio retrógrado, estamos vivendo uma campanha inflamada em alguns pontos. Será que piora? E, se piorar, a culpa é do mercúrio retrógrado? É esperar e ver.

10

É o número de indígenas que disputam as eleições no Acre este ano. O número está dentro de um total de 538 candidatos.

Wania Pinheiro

Tive acesso a um levantamento interno que coloca a jornalista e empresária Wania Pinheiro como uma das possíveis grandes surpresas destas eleições. Wania foi vice-prefeita e vereadora de Sena, passou grande parte do tempo atuando nos bastidores e ajudando as pessoas e agora está na rua. Animada e forte.

Depoimentos

Compartilhando uma série de depoimentos nas suas redes sociais, fiquei com o coração cheio de ternura ao ver a mensagem da colega Gina Menezes e de sua gratidão por Wania; e do meu grande amigo, jornalista e empresário Narciso Mendes. Nas falas desses dois grandes profissionais, dá para perceber um pouco de quem Wania é; e nas palavras da empresária e candidata, dá para perceber que é uma mulher que nunca esqueceu de suas origens, é grata e está cheia de vontade de fazer mais pelas pessoas.

R$ 150 mil

É o valor recebido por Jorge Viana dos irmãos milionários Walter Moreira Salles e João Moreira Salle. Ao todo, doaram mais de R$ 2 milhões a candidaturas petistas Brasil afora.

81%

É o percentual de eleitores que acham a Amazônia importante. Dado de uma pesquisa divulgada por O Eco no Dia da Amazônia, comemorado na segunda-feira (5).

Negado

O pedido de liminar que objetivava uma impugnação da pesquisa Ipec foi negado. Vamos ser sinceros: a gente já sabia que a pesquisa foi feita com base em todos os padrões legais, por um grande instituto.

Sejamos sinceros

Todos os blocos do Acre tem ligação com algum instituto. Se não concordam com a pesquisa Ipec, que coloquem suas pesquisas na rua. Porque não fazem isso? É a minha dúvida do momento.