Blog do Ton: A nova família do candidato a deputado federal Fábio Rueda no Acre

Médico cirurgião cardiovascular, Fábio Rueda atua no Acre há mais de 10 anos. Depois de deixar sua marca na saúde do estado, ao ser um dos responsáveis pela implantação dos serviços de cardiologia intervencionista, estimulação cardíaca artificial e cirurgia cardiovascular no estado, Fábio encara um novo desafio: ser o representante dos acreanos na Câmara Federal.

Levando seu projeto para os quatro cantos do Acre, o médico revelou um trecho curioso de sua história, durante reunião de apoiadores da candidata a deputada estadual Wania Pinheiro: foi a grande família de Wania a primeira que ele conheceu no Acre – e hoje, após uma série de acontecimentos, estão de mãos dadas na campanha.

Com uma empreitada rumo à Aleac que decolou em todos os sentidos, Wania deu a Fábio um dos maiores presentes – palavras dele – dessa campanha: uma nova família. Se eleitos, brigarão juntos por projetos como escolas e creches em tempo integral, a criação de um centro de atendimento a pessoas com deficiência no Acre e tantos outros, defendidos por ambos.

Que, nestas eleições, os lugares sejam ocupados pelas pessoas certas, sensíveis, que tenham propostas exequíveis e sejam realmente preocupados com o estado.

A mulher estourou

Wania afirmou que chamou ‘apenas as pessoas muito comprometidas’ com a campanha para uma reunião, e surpreendeu a todos com um evento com cententas de pessoas – e presenças muito especiais, como a publicitária Charlene Lima, ex-prefeito Mauri Sérgio, uma série de lideranças regionais, além do próprio Rueda, que é seu candidato a federal.

Essa candidatura

É um dos exemplos de campanhas que ultrapassam os indicadores dos planejamentos. Para deputado estadual, isso tem sido muito pouco visto. Wania e sua equipe conseguiram um bom feito, faltando poucos dias para as eleições.

60%

É o percentual de ‘rejeitados’ do TRE que tentavam vaga para estadual. Os dados são da própria instituição. O sistema Divulgacand fornece os dados de forma pública para conferência.

Show de memes

Depois do Zé Prego, candidato à Câmara, viralizar nas redes sociais, agora é a vez do candidato a deputado estadual Richard Rocha, do PP, ganhar seu lugar ao sol. Seu sincericídio, com termos como “tô interessado no salário e não vou dar nada pra ninguém”, deu o que falar.

É engraçado, mas…

Esse tipo de conteúdo, logicamente, diverte as pessoas. Mas é interessante, antes de mais nada, dar uma checada na vida pública dos candidatos que o eleitor pretende votar e dar uma checada nas propostas.

Horário unificado

Uma preocupação que deveria ser coletiva é a questão do novo horário de votações no Acre. A quem compete massificar a divulgação dessa informação?

Clube dos derrotados

Com vários senadores com mandato postulando vagas nos governos estaduais, o Senado pode ter clube dos derrotados em 2023. Informação do Valor. Pelo Acre, Sérgio Petecão e Márcio Bittar estão na disputa.

A melhor

Em reportagem veiculada na imprensa nacional, Jorge Viana ambiciona que o Acre tenha ‘a melhor internet da Amazônia’.

Produção de programas eleitorais

É o maior gasto dos candidatos ao Governo do Acre. Dados divulgados pela imprensa local. Só Petecão, a título de exemplo, gastou R$ 1,7 milhão.

Violência política

“Instituições precisam barrar onda de violência política”. Reportagem do Valor, citando casos no Acre, inclusive. O problema é que quem bate esquece; quem apanha, não. E o povo do Acre gosta de um espetáculo. A violência política não é um espetáculo, a sociedade civil precisa entender isso e as autoridades competentes precisam combatê-la.

Depois do dia 15

É que a campanha começa de verdade, de acordo com alguns operadores da política. E já é possível ver uma movimentação diferente nas mídias, através de comunicações oficiais e não oficiais. Está com clima de largada, o jogo deve começar agora.

E a população

É quem deve ficar alerta, sempre checando as informações que recebem – se são verdadeiras ou não. Infelizmente, nesse jogo da política, algumas pessoas jogam com tudo, inclusive com mentiras. Antes de compartilhar qualquer informação, dê uma checada na veracidade. É o seu futuro que está em jogo.