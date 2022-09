Blog do Ton: Afinal, Gladson deve ou não ir aos debates? Vote agora!

Se vai aos debates, é “pego pra Cristo” – termos que o próprio governador Gladson Cameli usou. Se não vai, corre o risco de abrir um flanco delicado. Quando o assunto é presença do candidato à reeleição nos debates, as opiniões são divididas.

Mesmo problema é enfrentado lá fora por Lula, que decidiu em conjunto com sua equipe que não deve comparecer ao próximo debate, marcado para este final de semana nos estúdios do SBT. Mas a decisão pela sua ausência não foi unanimidade no time.

Será que, indo ou não, o desgaste é o mesmo? Teria algum debate mais importante e outro menos importante? Não indo, perderia Gladson a chance de conquistar os eleitores indecisos? São as perguntas de milhões do momento. As respostas? Divididas. Para todas elas.

E você? O que acha?

Roberto da Princesinha

“Um homem de fé, trabalho e uma vida dedicada ao povo acreano” é o slogan da campanha de Roberto da Princesinha rumo à Câmara Federal. Roberto colecionou inúmeros grandes amigos no Acre e foi o responsável por estruturar o PROS regionalmente. Vamos ver o que o dia 2 de outubro reserva.

Pode ganhar

Um grande nome do ramo de comunicação no Acre, que toca uma tradicional emissora local, admitiu a pessoas próximas achar que Gladson tem “grandes chances” de ganhar as eleições ainda no primeiro turno.

Mas…

No entanto, contudo, todavia, disse que o cenário não é bom para o atual governador caso isso não aconteça: “Se não for no primeiro, ele tá ferrado”.

Não empolgou

Para os analistas da política local, é quase um consenso a conclusão de que a campanha de Jorge e Marcus não empolgou. Existe movimento de um certo grupo para empurrar as eleições para o segundo turno. Num segundo turno, essa galera acha que outra chapa pode estar presente, e não a de Jorge. Será?

“Não desisti”

É a palavra de guerra de um coordenador de campanha de uma candidatura ao Senado que ainda não chegou aos dois dígitos nas pesquisas. E ele está certo em persistir. Essa disputa está completamente aberta, com chances de reviravoltas nos próximos dias.

A analisar

Dando uma olhada nessas últimas pesquisas, fiquei embasbacado com a rejeição do senador Sérgio Petecão. É algo a analisar.

20

É o número de cidades do Acre que recebe o reforço das Forças Armadas. Informação confirmada pelo TSE, que autorizou o envio do efetivo.

R$ 3,5 milhões

É o teto de gastos para as campanhas de governador no Acre. Não sei como alguns vão justificar os gastos.

Nas proporcionais

Para os cargos de deputado, o buraco é bem mais embaixo. Conheço candidatos com campanhas milionárias, mas que não receberam um tostão furado do fundão. Para justificar os gastos será um verdadeiro Deus nos acuda.

Pegou gosto

Com o pé na rua e em plena campanha, a candidata a vice-governadora Mailza está mais desinibida, brinca com os eleitores, anima os eventos da aliança e tem feito importantes participações nos programas na TV. Pegou o gosto pela campanha.