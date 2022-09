Blog do Ton: Debate deixa Gladson ainda mais forte – e ‘os culpados’ são os oposicionistas

O debate da TV Rio Branco, que foi ao ar no domingo (18), trouxe quase zero propostas. O evento marcado na sede da tradicional TV do Acre pareceu mais ser uma sabatina a Gladson Cameli, atual governador. Uma sabatiba com novo formato, já que os participantes foram os demais candidatos, que sem querer deram ao governador mais motivos para cativar o eleitorado indeciso.

A começar por Jorge Viana, que não conseguiu reunir fatos e dados para mostrar que o governo é a catástrofe que ele vê. O único argumento plausível que conseguiu trazer foi o de que não estamos vendo as obras que o candidato diz que deveríamos estar vendo, mas foi abafado pela resposta de Gladson: “A maior obra do meu governo foi salvar vidas”.

Mara questionou a segurança. Seu irmão, o vice-governador Wherles Rocha, era a promessa da chapa e a expectativa em torno de seu nome era alta, com as promessas de reduzir e aproximar de zero a ação dos criminosos. Não foi bem assim que aconteceu. Ao invés de jogar isso na cara do eleitor e da candidata, Gladson preferiu falar de propostas.

Um vídeo que circulou nas redes sociais viralizou em todos os grupos: para cada ataque deles, uma proposta nossa. Se o intuito era neutralizar Gladson, aparentemente não conseguiram. Nas redes, alguns indecisos já se posicionam em favor de Gladson. A certeza teremos nas próximas pesquisas.

Primeiro turno

Gladson Cameli (PP) está “a mais de 20 pontos de distância dos concorrentes mais próximos e também podem ser reeleitos em 1º turno”. Afirmação do Poder 360. De acordo com a publicação, 14 estados podem definir as eleições ainda no primeiro turno.

Autorizado

TSE autorizou o envio das Forças Armadas a 11 estados no primeiro turno. O Acre recebe equipes. Informação já repercute nos sites nacionais.

Wania Pinheiro

A candidata a deputada estadual Wania Pinheiro (PL-AC) foi lembrada pelo governador Gladson Cameli como uma grande lutadora pela região do Vale do Iaco. O próprio governador lembrou que, quando ainda deputado, fez com Wania um compromisso de que, quando governador, atenderia o pedido da jornalista e empresária, que era o de ver os moradores com carinho e tirar do papel a ponte do Segundo Distrito.

Deracre

A ponte teve os trabalhos iniciados, sob o comando das equipes do Deracre. Time bom é assim: um chuta, outro defende, outro avança, outro toca e outro chuta pro gol. Agora, Wania quer um mandato para defender sua terra e o povo do Acre.

Senado

Disputa para o Senado é um campo aberto. É um erro dizer que fulano ou beltrano deve vencer a disputa, que tem mais da metade do eleitorado indeciso. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.

Cuidado

O cuidado que os postulantes devem ter é com os seus tetos. Se algum ali atingiu seu teto, ferrou. Qualquer outro candidato que conquiste o maior número de indecisos pode virar todo o jogo.

Dilma Rousseff

Preferida na maioria das pesquisas para o Senado em 2018 por MG, Dilma Rousseff se viu em quarto lugar quando os votos foram apurados. Não duvido nada um fenômeno parecido por aqui nestas eleições.

Mais uma

Vem aí, mais uma pesquisa IPEC/TV Acre. Institutos e veículos que mostram números muito diferentes do que se vê devem tomar cuidado sob a pena de colocar sua credibilidade em cheque.

Pesquisas de internet

Nas redes e aplicativos de mensagens, rodam pesquisas que ninguém reconhece e com metodologia que ninguém sabe. Não pode! Que o MP Eleitoral esteja de olho.

Segundo turno

Aumentam os setores que defendem um segundo turno. Muitos deles financiados pelo atual governo. Que doideira. Tem alguém vendo isso ou apenas eu vejo?