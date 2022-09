Blog do Ton: Eleitores da região amazônica querem presidente que conheça a região

Pesquisa encomendada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), revela o que pensam as pessoas da região sobre a eleição presidencial. De acordo com publicação em sites locais, sobre os candidatos à presidência, o eleitor vai escolher quem melhor defenda a região.

“Para 58,2% dos eleitores dos nove Estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), o conhecimento aprofundado sobre os problemas da região e a defesa da floresta são fatores que devem influenciar a definição do voto”, destacou o DOL.

O Acre está no pacote e tem como favorito o presidente Jair Bolsonaro, que visitou diversas vezes o estado, antes e depois de ser eleito. Tem a ver?

R$ 3,1 milhões

É a bagatela recebida por Vanda Milani para corrida ao Senado. Até aqui, a maior entre as mulheres do estado.

Alto Acre

Jorge Viana chegou ao Alto Acre com sua campanha. Sem barulho do governo local, ele fez uma pequena festa e disse que aquela localidade será prioridade no seu governo.

MDB

O candidato Raphael Bastos disse que não recebeu um centavo do fundão e vai recorrer à justiça. Seu colega de legenda, presidente da sigla e candidato à reeleição para deputado federal Flaviano Melo, recebeu R$ 2,5 milhões.

Flaviano Melo

Falando em Flaviano Melo – e deixando claro que os R$ 2,5 milhões é seu por direito, fazendo apenas uma comparação – ele tem sido muito bem recebido em suas caminhadas. O desenho é: Flaviano trabalhando por aqui, e Jéssica trabalhando lá pelas bandas do Juruá.

Cadeiras

Se o MDB tiver chances de abocanhar duas cadeiras, não tenho dúvidas de que uma é de Jéssica e outra tem grandes chances de ser de Flaviano.

R$ 1 milhão

Foi o valor que o deputado Neném Almeida afirma ter destinado ao combate à covid no Acre.

Ipec/Rede Amazônica

A pesquisa Ipec começou a ter sua credibilidade posta em cheque após possíveis inconsistência em dados. Se há lá qualquer problema, deve ser investigado. Mas a forma como alguns grupos usam essa informação para criar fatos políticos deve ser também investigada.

Aliás…

Após os dados desta pesquisa, foi notória a mudança de estratégia dos adversários. Todos começaram a bater em Gladson e no atual governo. Se houve mudança de postura, talvez eles não descredibilizem a tal pesquisa tanto assim.

Garimpo

‘A partir de primeiro de janeiro, não vai mais ter garimpo ilegal na Amazônia’. Do ex-presidente – e candidato – Lula.

Na moita

Muita gente fazendo campanha na moita. Esses são os mais perigosos. Foram as maiorias silenciosas que causaram grandes mudanças nas eleições.