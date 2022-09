Blog do Ton: nova pesquisa deve mostrar o que muita gente já sabe

Vem aí, a qualquer momento, mais uma pesquisa de intenções de voto para os cargos majoritários do Acre. Mudanças? Não muitas. Pelo que tenho de informações, as intenções de votos não mudam.

Outra coisa que não muda também é o jeito de alguns de fazer política. Enquanto o bloco governista enfrenta uma oposição fraca, que não usa dos últimos acontecimentos para mudar os cenários, isso é feito por membros do próprio Palácio, em benefício próprio.

Estão queimando mais o governo que a própria oposição. Mas se os principais envolvidos não estão preocupados, quem sou eu para estar?

Obras inacabadas

Acre: Gladson Cameli promete concluir obras inacabadas caso seja reeleito. É o destaque do Yahoo.

Mobilização

Algumas turmas, nestas eleições, estão dando show nas peças oficiais. Mas os núcleos de produção de conteúdo paralelo dão um show de horror. Abram o olho, turmas do Jorge e Petecão!

Página

Pela turma da federação, tem até página que traz Jorge Viana como perfil, com um conteúdo de qualidade duvidosa. Agrega em que?

Não tá legal

Já pelas bandas da turma de Petecão, o conteúdo que invade as redes sociais pode até comprometer o bom trabalho que vem sendo chefiado pelo meu competente amigo Alderian Campos. Espero que revejam a estratégia.

Auxílio de R$ 800

Depois de vários auxílios que em nada mudaram as pesquisas, agora apostam em um auxílio de R$ 800 como tendo o risco de mudar a corrida eleitoral. É esperar para ver.

13h

É o horário que Mailza terá uma resposta da justiça eleitoral, para colocar um fim em todo esse imbróglio relacionado à sua elegibilidade como candidata a vice-governadora da aliança Avançar para Fazer Mais. O relator do processo é o Desembargador Luiz Camolez.

Minha vice

Enquanto uns e outros plantam isso e aquilo, Gladson usa suas redes sociais para reforçar a aliança com Mailza e Ney. E deixou recente recado em uma das fotos postadas pelo novo perfil da senadora: “Minha vice”.

2

É o número de candidaturas LGBQIAP+ no Acre. Os dados são de um levantamento do portal Gay Blog BR. Tenho certeza que, no Acre, tem muito mais que isso. Mas isso é assunto para outra coluna.

Eleições no ContilNet

Pelo nosso site, os candidatos estão dando um verdadeiro show nas entrevistas – o elenco do ContilNet dá um show à parte nas conduções. Tire um tempinho e acompanhe as propostas de cada um.

R$ 18 milhões

É a bagatela de recursos destinadas aos partidos no Acre. Os dados são de consulta realizada ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

Reviravolta

Um membro de importante coligação no Acre prometeu uma reviravolta na política acreana. Conversas estão sendo chefiadas e anúncios podem ser feitos a qualquer momento.