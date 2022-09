Blog do Ton: O motivo da coordenação de Lula ver o Acre como estado-problema

Em material que revela a estratégia de Lula para vencer no primeiro turno, a Veja destaca que o Acre é um entre quatro estados onde os majoritários fazem campanha descolada de Lula e Alckmin. A prioridade de unir esses estados só não é maior que abocanhar os votos do Sudeste, maior colégio eleitoral brasileiro.

“A segunda prioridade é a unificação de campanhas, principalmente no Acre, Rondônia, Pará e Espírito Santo. Segundo a coordenação petista, as propagandas eleitorais para os cargos de governador e deputados nos quatro ‘estados-problema’ estão descoladas da figura de Lula e Alckmin”, escreveu a coluna Radar.

Não é que Jorge, Marcus e Nazaré não explorem a figura de Lula. No entanto, uma ruptura com o PSB, que sustenta a candidatura solo de Jenilson Leite ao Senado, espatifou o bloco.

Como a propaganda eleitoral está apenas começando, se preparem para ver esse bloco, que hoje é oposição, fazendo ostensivas contra os atuais governos – aqui e lá.

Não é mais

O Acre não é mais o estado mais bolsonarista do país. De acordo com pesquisa Ipec, o título agora pertence a Roraima. Será que a informação muda a forma como os candidatos ao Senado podem se comunicar?

85%

É o percentual de brasileiros que acreditam que fake news podem influenciar as eleições. Dados de pesquisa Ipec. Que bom que as pessoas têm isso à luz da consciência. Pode influenciar mesmo.

Márcia Bittar

Após ser sabatinada por um site de notícias, Márcia Bittar encerrou suas agendas e foi para casa. Certo? Errado! Encontrei a Márcia em um famoso supermercado da capital, pedindo votos e conversando com apoiadores. Está no jogo e pegou gosto pela campanha.

Wania Pinheiro

É sempre bom destacar boas reportagens. A entrevista que meu amigo Tião Maia fez com a jornalista e empresária Wania Pinheiro, que concorre a uma vaga na Aleac, é gostosa de ler. Uma boa oportunidade de conhecer a grande mulher que é Wania.

Jamyl Asfury

Foi um sucesso o lançamento da candidatura do deputado estadual Jamyl Asfury. É um dos grandes nomes da chapa do Republicanos, que tem tudo para ser um partido protagonista nestas eleições. Montou excelente chapas de estadual e federal. Jamyl tem votos cativos e tem trabalhado bem.

Paulo Henrique

Lá pelo PSDB, tive a satisfação de tomar conhecimento da candidatura de um amigo dos tempos da faculdade: Paulo Henrique, candidato a deputado federal. O Paulo sempre lutou pelos estudantes, articulou o Centro Acadêmico de Biologia do Ifac, representou a instituição fora do Acre e sempre teve uma brilhante atuação militando. Desejo sucesso no novo desafio.

Pedro Valério

Já na busca por uma vaga na Câmara Federal, quem tem andado mais que má notícia é o Pedro Valério, do União Brasil. É o candidato do verbo no partido da verba, como ele mesmo diz. Por onde passa, as pessoas se encantam com seu posicionamento e propostas.

Afoitos

Alguns sites afirmam que Gladson e equipe estão afoitos com a questão do vice. Fui no Palácio, procurei os afoitos e não achei.

É ela e pronto

De acordo com as minhas andanças, e pesquisas feitas por mim mesmo para o meu próprio consumo, quem está com Gladson desde o começo quer Mailza como vice. E não discutem um segundo nome. É ela e pronto.

Tudo, menos besta

Os que armam por trás e desgastam a candidatura de Gladson – ainda que fazendo parte do Governo e sustentando-se disso – são os mesmos que estão ligados a setores que defendem um segundo turno, defendem Gladson isolado e querem ver a desunião do grupo. Gladson pode ser tudo, menos besta. Ele está de olho.