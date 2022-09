Blog do Ton: “Onde estavam na hora que a população mais precisou?”, diz Gladson sobre oposicionistas

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o candidato a governador da aliança ‘Avançar para Fazer Mais’, Gladson Cameli, falou um pouco sobre o que mais tem visto em sua campanha: os ataques. Em um vídeo, o governador aparece ao lado do candidato a deputado federal, Dr. Nogueira, e lamenta, momentos após o debate, a quantidade exagerada de ataques. E ausência de propostas.

“Vim ao debate para, realmente, expor nossas propostas, mas infelizmente [o que vi foi] repetição de ataque, ataque, ataque. Aí eu pergunto: quem realmente está preocupado com a vida das pessoas? Onde esse pessoal estava na hora que a população mais precisou? Apareceram agora? Então, não vou subestimar a população. Vou continuar minha luta”.

Gladson aproveitou para pedir votos para o colega de partido. “Junto com você, Nogueira, você na Câmara Federal e eu aqui [no Acre], nós vamos diminuir os problemas que ainda precisamos enfrentar. Ainda temos muito o que fazer”. Nogueira completou: “É isso que a população quer ouvir: propostas, e quem tem proposta de verdade é o 11, é no primeiro turno”.

Vai ou não vai?

Na coluna de quarta-feira (21), discuti sobre a presença ou não do governador Gladson Cameli em debates e deixei uma enquete para saber da opinião dos meus nobres leitores. De acordo com o resultado, aferido às 23h37 de quarta, 68,03% dos meus leitores acham que o governador deve ir, sim. Na outra ponta, 31,97% acham que Gladson não deveria ir.

Baixou o nível

Bastam alguns minutos pelos grupos de aplicativos de mensagens instantâneas para perceber que a reta final trouxe consigo um baixo nível nas discussões. Quem perde é o eleitor.

Capixaba e Xapuri

São os dois municípios que ficaram de fora da lista do TSE para envio das tropas federais. Não foram aprovados.

561

É o número de municípios que terão ações das Forças Armadas. O objetivo é garantir as condições de segurança e logística do processo eleitoral.

Melhor opção

“Lula é a melhor opção para derrotar Bolsonaro”. A fala é da acreana Marina Silva. Até que enfim, chegou a tão esperada reconciliação da esquerda brasileira.

63

É o número de denúncias já recebidas pela Justiça Eleitoral do Acre. O aplicativo Pardal está funcionando tem cerca de um mês. Rio Branco, com 38 queixas, e Xapuri, com 11, são os campeões.

Sofrida, mas gostosa

Alderian Campos: “Estamos chegando na reta desta campanha com o sentimento de missão cumprida; foi sofrida, mas muito gostosa de fazer a campanha do Petecão, um cara diferente e honesto nos acordos que faz. Ele é fora da curva, ousado e destemido”.

Raphael Bastos

Teve pedido de divisão de recursos negado. Raphael achou injusta a divisão de fundos do MDB, mas a justiça, entre outras palavras, afirma que trata-se de decisão do próprio partido, segundo sua autonomia.

Teto dos governadores

Ontem, falei sobre o teto de gastos das campanhas de Governo no Acre: R$ 3,5 milhões. Mais dois estados possuem o mesmo teto: Amapá e Roraima. É o menor do país. Lá fora, tem candidatos gastando R$ 16,3 milhões somente com redes sociais, de acordo com reportagem do Metrópoles.

Debates

Ocandidato ao governo David Hall, do Agir, vai entrar na justiça para garantir sua participação nos debates. “Não vamos baixar a cabeça pra esse sistema podre e corrupto”. Uma reunião com advogados pode resultar em mandato de segurança para assegurar sua participação nos próximos.

Qual a surpresa?

Fico me perguntando qual a surpresa com as declarações do candidato Ciro Gomes, do PDT. É um cara que se mostra dessa forma desde o início de sua vida eleitoral. É o Bolsonaro das esquerdas. Alguém poderia me explicar o motivo de tanto alarde?

Não combina

Sou um grande admirador do PDT. Conheci de perto, quando morei no Rio de Janeiro, o legado de Brizola naquele estado e cheguei até a, inclusive, dar aula num ‘Brizolão’, apelido carinhoso que os cariocas deram aos Cieps. Definitivamente, Ciro não combina com o PDT.

Não tá no jogo

Ciro já agrediu jornalistas, disparou frases preconceituosas já nesta campanha e só não apanha porque não ameaça ninguém. Não passa dos 10% das intenções de voto. A disputa segue polarizada entre Lula e Bolsonaro.