Blog do Ton: PT crê em Lula eleito de primeira, mas treme só de pensar em não ter 2º turno no Acre

O PT acredita com todas as forças na vitória de Lula no primeiro turno. Mas quando o assunto é Acre, não querem nem ouvir em uma eleição que se resolva logo de primeira. O favorito, Gladson Cameli, é o adversário de todos nestas eleições. E é Jorge Viana, ex-governdor e ex-senador peçlo PT, o que mais acredita estar num segundo turno.

Tenho amigos de todas as ideologias possíveis, e conversando com um desses que levanta bandeiras para a federação esquerdista em bandeiraços, é quase uma certeza que as eleições nacionais sejam decididas no primeiro turno, com Lula eleito.

Quando o assunto é Acre? “Ave Maria, nem pensar nesse negócio de primeiro turno”. Veremos a resposta do povo daqui três dias.

Pedro Valério

O candidato a deputado federal Pedro Valério reuniu uma jultidão de apoiadores em um evento nas ruas da capital. Já que ele me disse que era o candidato doverbo no partido da verba, fui conferir com ele se ele levou aquela mutidão toda só na base do verbo: “Nenhum recebeu um único centavo. A única coisa que oferecemos foi água para darmos conta daquele sol escaldante”.

Oito

É o número de estados que adotaram, até aqui, a Lei Seca no dia da eleição. O Acre está na lista.

Das 6 às 16

É o horário de funcionamento do Disque-Eleições. Nele, você tira suas principais dúvidas sobre o processo eleitoral no Acre. O número é: 0800 649 9218.

Errou

O site G1 errou ao afirmar que o médico Fábio Rueda estava entre alvos de operações da Polícia Federal. É bom que se ventile essa informação na memsa proporção que a informação errada foi para os canais sociais.

53%

É o percentual de Bolsonaro no Acre, de acordo com a pesquisa Travessia/AC24Horas. Lula aparece com 34%.

Terrorismo eleitoral

Foi o nome que os eleitores de Ciro Gomes encontraram para definir a campanha de Lula mirando no voto útil. Ciro vai sair desta eleição queimado como nunca.

Primeiro turno

“Gladson e Bolsonaro. No primeiro turno”. Previsão do advogado e amigo Leandrius Muniz, que comemora mais um ano de vida lá pelo final de outubro.

PSD

Deixando Jairo Carvalho de fora nas últimas eleições por não ter dado legenda, o PSD tem quase que uma obrigação moral de eleger pelo menos um. É o partido que abriga um dos três senadores do Acre, e não tem representantes na Aleac e Câmara Federal.

Marina Silva

É o mais novo apoio do candidato ao Senado Sanderson Moura. Se isso fará alguma diferença nas urnas, só saberemos no grande dia.

Reta final

Deve crescer o número de escândalos, polêmicas, bombas, denúncias e reclamações. Essa é a reta final.