Blog do Ton: Que ministério Jorge Viana assumiria com vitória de Lula? Estadão revela

Candidato ao Governo do Acre pelo Partido dos Trabalhadores, Jorge Viana teve seu nome especulado pelo Estadão em uma lista de cotados para os ministérios, caso Lula seja eleito. De acordo com o portal, o ex-governador acreano e Rui Costa, governador da Bahia, são ‘igualmente cotados’ em uma reportagem que fala do possível novo ministro da Fazenda.

Pesa, nesses dois casos, a experiência política de ambos os pretendentes. Pelo Acre, Jorge tem décadas de vida política e ainda é uma das maiores estrelas do bloco esquerdista. Caso não derrote Gladson Cameli nas urnas, já teria o passaporte carimbado. E se ganhasse? Seria ministro e Marcus Alexandre seria o novo governador? Vou deixar a pergunta no ar.

Não tem a ver

Sobre uma nota, na última coluna, falando sobre comunicações paralelas – e citando o exemplo de uma página chamada Jorge Debochado – a assessoria de comunicação da campanha da Federação Brasil da Esperança no Acre fez questão de deixar clara a informação de que essa página nada tem a ver com alguma estratégia oficial de produção de conteúdo. A assessoria desconhece, inclusive, o dono – ou os donos – do perfil. Informação importante, e devidamente registrada.

PDT

Folha de SP: “No Norte do país, o PDT montou chapas puras no Amazonas e em Roraima, estados onde Ciro aparece com frequência nas redes sociais de candidatos aos respectivos governos e também dos que tentam uma vaga na Câmara Federal. Em estados como o Acre, a associação é rara, enquanto no Amapá é inexistente”.

Ferida

Fiquei surpreso com a notícia de que uma cabo eleitoral do candidato ao Governo Sérgio Petecão foi ferida com uma facada na região central da cidade. A criminosa, quando identificada, disse que retornaria a ataca-la, por uma possível confusão de cunho pessoal. O caso precisa ser acompanhado, para não vivermos uma daquelas tragédias vistas lá fora.

43%

É o percentual de mulheres acreanas que avaliam de forma positiva o Governo Bolsonaro, enquanto 29% desaprovam. É um indicador que não se repete país afora. Bolsonaro, alias, estuda como reverter a baixa aceitação entre as mulheres, que são maioria nas urnas.

Mara Rocha

Quando acompanho as propostas de Mara Rocha, que são diariamente veiculadas pelos sites, gosto do que vejo. Só que a candidata, quando aparece nos programas e vídeos de campanha, sempre aparece muito séria. Ainda que proposital, já que nas peças Mara aparece sempre em um tom jornalístico – abordando pontos do governo que considera negativos – todas as demais candidaturas trabalham a identificação com o eleitor, através de gatilhos mentais como o do carisma. Espero que os marqueteiros estejam de olho nisso. E deixo claro que: esse é um comentário construtivo, feito a uma candidatura que considero muito propositiva.

Lula e Marina

Depois de anos brigado, Lula e Marina parecem estar se entendendo. Amos se encontraram no domingo (11) e tiveram horas de conversa. Marina acusa a turma de Lula de ‘jogo baixo’ nas eleições de 2014. Agora, Lula é candidato à presidência e ela, deputada federal por São Paulo, com chances de entrar.

Manuel Machado

Teve a candidatura negada no domingo. O motivo alegado pela justiça eleitoral foi crime de natureza sexual. Ele nega.

Friale

Foi outro que teve candidatura indeferida. No caso do mago do tempo, o motivo seria suspeita de falsidade ideológica.

Fortalecido

Após as eleições, os blocos de centro e esquerda saem fortalecidos no Senado Federal. a avaliação é da Jovem Pan.

Jorge Viana

Sem querer ser presunçoso mas, caso tivesse permanecido na disputa pelo Senado, a vitória de Jorge Viana estava praticamente garantida.

ExpoQuinari

Salvo os entraves de bastidores, as informações que recebo são as de que a ExpoQuinari, que aconteceu no último fim de semana, foi positiva. Só que não vi as informações da feira serem escoadas em site nenhum.

Rosana Gomes

A prefeita Rosana Gomes faz um bom trabalho. Comunicação sempre foi um dos seus grandes gargalos. Uma comunicação bem feita é um verdadeiro elo entre a prefeitura e os habitantes da idade. Bocalom, com os investimentos em comunicação, fez algumas informações chegarem aos lugares certos e reverteu um grande problema. A boa prefeita ainda tem tempo para chegar na próxima eleição com boa popularidade.