Bocalom anuncia audiência para licitar novas empresas de transporte coletivo

O prefeito Tião Bocalom anunciou na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (14), que fará uma audiência pública para realização de licitação para contratar empresas para as quais será repassada a concessão do transporte coletivo de passageiros de Rio Branco.

A audiência é aberta a qualquer interessado e acontece no dia 28 de setembro, das 14h às 18h, no auditório da Prefeitura de Rio Branco, no Centro da capital.

Em janeiro deste ano, a empresa Auto Viação Floresta declarou falência e abandou o transporte coletivo na capital, com isso, a prefeitura assumiu o serviço e contratou a empresa Ricco Transportes de forma emergencial.

Em junho, o prefeito Bocalom assinou o decreto de caducidade dos contratos de concessão dos serviços e anunciou que abriria licitação para novas empresas.