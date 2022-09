Bocalom lança programa que vai construir moradias com desconto de até 90%

A Prefeitura de Rio Branco lançou, na manhã desta sexta-feira (30), o programa de habitação popular, em parceria com a iniciativa privada, que ganhou o nome de Programa de Moradias: Minha Dignidade.

Com a presença de diversas autoridades como secretários municipais, o coordenador da Defesa Civil tenente coronel Falcão e parte da equipe que trabalha no projeto habitacional, o prefeito Tião Bocalom e a vice-prefeita Marfisa Galvão, fizeram o lançamento do programa em coletiva de imprensa na sede da Prefeitura de Rio Branco.

Segundo o prefeito Bocalom, serão construídos prédios de quatro andares sem elevador, sendo 16 apartamentos, em diversos locais da cidade. “A Prefeitura tem muitos terrenos na cidade, e nós vamos oferecer esses terrenos, fazer um chamamento para empresas que pretendem fazer as construções. A quantidade ainda não temos noção porque vamos abrir para que as pessoas se inscrevam e mostre interesse”, explica.

O prefeito explica ainda que quando se trata de funcionário público da Prefeitura de Rio Branco e que não tenham casa própria, poderão receber até 90% de desconto no valor do terreno, dividido desta forma: aqueles que recebem de 1 a 3 salários mínimos, recebem 90% de desconto no valor do terreno; aqueles que recebem de 4 a 5 salários mínimos, terá desconto de 60% no valor do terreno; e aqueles funcionários que recebem 6 a 7 salários mínimos, recebem 40% de desconto.

Para a sociedade em geral, os descontos podem ir até 80% para aqueles que recebem até 3 salários mínimos e comprovem que não possuem casa própria. “É um subsídio que a Prefeitura está dando para seus funcionários. Essa é a contribuição da Prefeitura para o grande programa chamado Minha Dignidade. Eu acredito que, se Deus quiser, no início do ano que vem a gente já começa a fazer as primeiras PPPs e já comece a organizar a construção dos primeiros prédios”, afirma Bocalom.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) de Rio Branco participa do processo e deve fazer o levantamento da quantidade de pessoas que não possuem casa própria e que têm direito a se inscrever para participar do programa.