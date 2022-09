Bocalom prestigia aniversário de 33 anos do Tribunal de Contas do Acre

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, prestigiou, na manhã desta terça-feira (27), a cerimônia de aniversário de 33 anos do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O prefeito parabenizou o Tribunal e reforçou a importância do TCE para o município.

“Quero parabenizar o Tribunal de Contas do estado do Acre, que tem feito um trabalho espetacular junto a todos os nossos municípios. O TCE tem sido muito mais educativo e isso é muito importante para todos nós, prefeitos, e traz tranquilidade”, enfatizou.

O presidente do TCE-AC, conselheiro Ronald Polanco, agradeceu a presença do prefeito e reforçou a parceria que está em andamento entre Rio Branco e São Paulo.

“O prefeito Tião Bocalom é um parceiro de longa data. Estamos em uma parceria de trabalhar na questão ambiental, que é um problema sério na Amazônia, não só no Acre, junto ao Tribunal de Contas e prefeitura de São Paulo, com a frente de prefeitos do Acre e o Tribunal de Contas do Estado. Então, o nosso prefeito da capital é um grande aliado”, concluiu.