Bocalom prestigia os 59 anos da Câmara Municipal de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou na manhã desta segunda-feira (19), da celebração dos 59 anos da Câmara Municipal de Rio Branco. Esfera do poder legislativo responsável pela regulação do poder executivo municipal e pela conduta dos cidadãos e organizações públicas e privadas.

O gestor da capital agradeceu a parceria que a câmara tem tido com o executivo municipal e ressaltou o que o presidente da Câmara e vereador, N. Lima, disse sobre um prefeito nunca ter interferido na hora da eleição de uma mesa diretora, como ocorreu nesta gestão.

“Isso mostra a independência dos poderes, é isso que eu quero, que se cumpra e está sendo cumprida a constituição. A câmara municipal de Rio Branco está de parabéns, agradeço imensamente toda a parceria que temos tido, pois o vereador é o ponta de lança na sociedade”, afirmou o prefeito.

O anfitrião da casa, presidente da Câmara Municipal, vereador N. Lima, destacou a importância desse dia para os vereadores.

“É uma satisfação grande para nós, é uma data importante, principalmente agora, que estamos na expectativa para a nossa casa, que 59 anos sempre foi alugado. É importante todo administrador valorizar a casa, os funcionários e o sistema administrativo que ele comanda.”

O vereador Raimundo Castro, líder do prefeito na Câmara Municipal agradeceu a gestão e disse que espera que no 60° aniversário da câmara estejam na nova casa legislativa municipal.

“Estou grato ao nosso prefeito, que faz um repasse digno para a câmara, isso está acontecendo porque as outras prefeituras sempre repassavam o mínimo e nunca conseguimos guardar para construir nossa casa.”

Participaram da solenidade, membros representantes do estado, tribunal de justiça, tribunal regional eleitoral, ministério público e das forças de segurança do estado e do município.