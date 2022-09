Bocalom vai trocar grama por plantio de amendoim nas rotatórias de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco vai trocar a grama por amendoim forrageiro nas rotatórias da capital. A medida faz parte da adoção de um novo paisagismo na cidade.

As explicações erão dadas nesta sexta-feira (2), segundo convite enviado à imprensa para acompanhar a visita do prefeito Tião Bocalom ao viveiro de plantas ornamentais Manoel Cavalcante, no Horto Florestal.

O gestor da secretaria municipal de Meio Ambiente (Semeia), Carlos Nasseralá, fará uma demonstração do sistema de produção do amendoim forrageiro e apresentação do viveiro e explicará sobre a implantação do novo paisagismo nas rotatórias da cidade, das quais estão sendo retiradas a grama e simultaneamente preparo do solo e plantio do amendoim.