Bolsonaro lidera no Acre com 53% das intenções de voto, diz pesquisa

A disputa presidencial no Acre também foi pauta da pesquisa de intenção de votos contratada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), sob comando do Instituto Perfil. Os números da disputa presidencial sob a ótica dos acreanos foram divulgados nesta segunda-feira (12).

O presidente Jair Bolsonaro, candidato a reeleição pelo PL, aparece em primeiro lugar, com 53,2% das intenções de voto da pesquisa. Já Lula (PT), surge em segundo lugar, com apenas 22,7%. O candidato Ciro Gomes (PDT) registrou 8,7% e Simone Tebet (MDB) 3,4%.

A pesquisa seguiu registrando os percentuais da candidata Soraya Thronickke (UB), com 0,8%, Vera (PSTU) com 0,7%, Pablo Marçal (PROS) e Felipe D’Avilla (Novo) com 0,2%, Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB) e Sofia Manzano com 0,1%. Os indecisos somam 6,1% e 2,7% marcam branco e nulo. Apenas 0,6% não responderam.

Na simulação de segundo turno entre PL e PT, Bolsonaro surge com 62,2% contra 30,5% de Lula. Brancos de nulo são 5,5% e 1,9% são indecisos.

Lula lidera em rejeição, com 37,8%. Já a rejeição de Bolsonado é de 17,7%. Nesse quesito, Ciro registrou 10%, Tebet 3,6%, Vera 3,3%, Soraya 3,1%, Pablo 2,9%, Felipe D’Avilla 2,8%, Sofia 2,6%, Eymael 2,3%, Pericles 2,3%. Não responderam 1,1 %. A rejeição de todos os candidatos alcançou 2,9% e 4,5% não rejeita nenhum.

A pesquisa do Instituto Perfil ouviu 1430 eleitores entre os dias 5 e 8 de setembro nas cidade de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. Com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número AC-07846/2022.