Bombeiros buscam corpos em embarcação naufragada; ao menos 13 morreram

Uma grande força-tarefa com equipes da Marinha do Brasil, Capitania dos Portos e Corpo de Bombeiros está envolvida nas buscas pelas vítimas do naufrágio da lancha Dona Lourdes II. Os trabalho iniciaram desde a manhã da quinta-feira (08), após as primeiras informações de que a embarcação afundou nas proximidades da ilha de Cotijuba.

Na tarde da quinta, a embarcação foi localizada no fundo do rio por pescadores da região da Ilha de Cotijuba, em Belém. Guarnições do Corpo de Bombeiros foram para o local e marcaram o ponto exato de onde a lancha havia submergido.

Segundo o último levantamento divulgado pelas autoridades, 82 pessoas estavam na lancha que partiu do porto de Camará, em Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó. De acordo com a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Estado do Pará (Arcon-Pa), a embarcação não possuía autorização para transporte intermunicipal de passageiros e saiu de um porto clandestino.

Nesta sexta-feira (9), o secretário de Segurança Pública do Pará (SEGUP), Ualame Machado, informou sobre as operações de resgate e detalhou que alguns corpos pode estar dentro da embarcação. “Buscamos a estabilização da lancha para continuarmos as buscas dentro da embarcação”, exlica. Ualame descreve que a intenção é averiguar se há vítimas que ficaram presas no veículo na hora do naufrágio.

As informações mais recentes da SEGUP, apontam 65 sobreviventes e 13 mortos, dentre eles, 10 mulheres, 2 homens e 1 criança.