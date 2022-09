Boulos destaca preparo de Nilson Euclides para gerir o Acre e pede apoio da população

Presidente da Federação PSOL-Rede e candidato a deputado federal por São Paulo, o ativista Guilherme Boulos se pronunciou nesta quarta-feira, 28, em favor do colega Nilson Euclides (PSOL), que concorre ao Executivo acreano.

Em um vídeo enviado às redes sociais, ele destaca o preparo do professor da Universidade Federal do Acre (Ufac) para gerir o Estado de forma transparente e com eficiência.

“Companheiros e companheiras do Acre, vocês sabem que neste domingo temos a oportunidade de derrotar a política do ódio, da fome e de desrespeito aos nossos direitos. Mas não para por aí. Nós precisamos aí no estado eleger Nilson e sua vice, Jane Rosas, para o governo. O professor luta pela educação e pelos direitos sociais. Por isso, ele tem o meu apoio para o governo do Acre. Dia 2 de outubro é Nilson 50”, finaliza Boulos.

“O Guilherme é um grande expoente da luta por justiça social e por um País melhor para todos. Fico feliz em receber esse apoio tão importante nessa reta final. Agradeço ao Boulos por essa demonstração de confiança e fé na vontade de construir um estado próspero para todos nós com progresso e igualdade. As propostas que temos para o Acre e para a nossa população são sérias, por isso, vamos seguir firmes até o dia 2 de outubro com a esperança de mudar a realidade”, falou Euclides.

Bacharel em filosofia, Guilherme Boulos é professor, psicanalista, ativista e escritor.

Conhecido nacionalmente pela luta em defesa das causas sociais em favor dos mais pobres, ele já foi candidato à Presidência da República em 2018 e à Prefeitura de São Paulo em 2020.

Esta é a segunda declaração de apoio de importantes membros da federação PSOL-Rede que Nilson Euclides recebe durante a campanha.

Na última segunda-feira, 27, a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) também se posicionou a favor da candidatura.