Dynho desafia Whindersson após nocautear Christian: “Vou arrancar sua cabeça”

— Eu sei que vai ser duro, é um desafio que eu quero cumprir agora. Estou muito feliz, muito obrigado a todos que assistiram, que acompanharam e torceram. E eu vou continuar. Aceita, aceita. Vamos lutar no próximo — encerrou.

Whindersson Nunes lutou a primeira edição do Fight Music Show, realizada no começo do ano, em Santa Catarina. O humorista enfrentou Popó, em luta de exibição que durou oito rounds. Após 24 minutos, com o humorista de rosto todo machucado, os juízes deram empate.