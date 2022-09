Boxeador leva tiro na cabeça e morre após briga com irmão

O lutador estadunidense Isiah Jones morreu nessa segunda-feira (19/9) depois de uma briga de família. As informações são do portal The Ring.

O boxeador de 28 anos foi baleado na cabeça pelo irmão. O treinador de Jones compartilhou a notícia em seu perfil do Instagram nessa terça-feira (20/9) e afirmou que a morte aconteceu depois de uma discussão entre a família do lutador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roshawn Jones (@roshawn_jones)

O Departamento de Polícia de Detroit confirmou a morte de um homem de 28 anos, mas não identificou a vítima para a imprensa. A polícia confirmou que ninguém foi preso até o momento.

O treinador Roshawn Jones afirmou que tentava convencer o boxeador a se mudar para a cidade de Toledo, em Ohio, onde aconteciam os treinamentos, por questões de segurança e revelou que estava preocupado com o fato de Isiah morar em Detroit.

Isiah Jones detém o recorde de 9-7-0 e deixa dois filhos.