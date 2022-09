Brasil e Argentina brigam por vaga na semifinal em clima de revanche

Depois de passar com tranquilidade pelo Irã nas oitavas de final do Mundial de Vôlei masculino, que está sendo disputado na Polônia, a seleção brasileira terá um adversário pesado pela frente na briga por uma vaga na semifinal, nesta quinta-feira: a Argentina, que venceu a disputa pelo bronze das Olimpíadas de Tóquio e deixou o Brasil sem medalha após quatro edições consecutivas.

O sportv2 transmite a partida e o ge acompanha em tempo real às 12h30 de Brasília.

Diante do Irã, o Brasil não pôde contar com uma das suas principais peças: Lucarelli, que foi substituído por Rodriguinho. Mas o ponteiro, que apresentou um edema na panturrilha, participou do treino da tarde desta quarta-feira e a comissão técnica aguarda até o momento do jogo para definir se Lucarelli terá condições de jogo.