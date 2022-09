Brasil faz pior jogo contra Japão e perde primeira no Mundial de vôlei

O panorama não mudou muito na volta à quadra. A seleção parecia sem reação. Em um bloqueio de Yamada sobre Gabi, o Japão abriu 5/3. Ampliou logo na sequência com um ace de Hayashi. Zé Roberto pediu tempo. O Brasil até conseguia evitar que o time japonês disparasse, mas era pouco. Sem ameaçar em qualquer momento, a seleção parecia sem reação.

Zé Roberto, insatisfeito com o jogo de Kisy, já havia tentado Lorenne. Não funcionou. Quando o Japão começou a abrir vantagem no placar, mandou Rosamaria à quadra como oposta. O técnico também tentou Roberta e Lorena. Em um momento, a seleção até ameaçou uma reação, mas ficou na promessa. No ponto de Inoue, o Japão fechou em 25/19.

Já não havia mais espaço para erros. Na tentativa de voltar ao jogo, Zé Roberto mudou o time. A seleção voltou à quadra com Roberta, Lorena e Tainara. E o início deu razão ao técnico. Não era perfeito, é verdade, mas o time melhorou. No bloqueio de Lorena, o Brasil abriu 7/4, e o Japão pediu tempo. O momento, porém, era das brasileiras.

Mais firmes no ataque e mais eficientes no bloqueio, as brasileiras logo dispararam. Ao ver o placar marcar 17/11, o técnico Masayoshi Manabe parou mais uma vez. Mas o Brasil seguiu melhor. Em um erro de ataque das rivais, a seleção marcou 20/12.

Zé Roberto tentou chamar Macris e Kisy de volta ao jogo. Mas o Japão reagiu e diminuiu a diferença. O técnico, então, desfez a inversão e voltou com Roberta e Tainara à quadra. Deu certo. Em uma largadinha da levantadora, 25/17 no placar e sobrevida para o Brasil no jogo.

4° set – Brasil permite virada, tenta reagir, mas cai para o Japão